Iğdır'da eşeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da eşeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon kaza yaptı, 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır\'da eşeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon kaza yaptı, 2 kişi yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İddiaya göre Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan tamperli yük kamyonu kaza yaptı, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan sürücü Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; diğer yaralının durumuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan tamperli yük kamyonunun kaza yapması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan Iğdırlı M. T. yönetimindeki tamperli yük kamyonu kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve ilgili ekipler sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılardan sürücü M. T., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yaralının sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiDoğubeyazıt3. SayfaOtomobilGüncelIğdırKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı TasteAtlas listesinde ikinci sıraya çıkan beyranın ustalarından tepki: Bu bir yemek, çorba sayılmamalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk Dil Bayramı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Dil Bayramı mesajı:
2.5 ay önce Ela şimdi de Serra Bir çocuk daha hayatını kaybetti 2.5 ay önce Ela şimdi de Serra! Bir çocuk daha hayatını kaybetti
Arda’nın Mbappe’ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor Arda'nın Mbappe'ye yaptığı hareketi bütün ülke konuşuyor
Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok Babacan’dan eski mesai arkadaşı Mehmet Şimşek için dikkat çeken sözler: Müdahale edecek gücü yok
Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu İlk kez böyle yanıt verdi Yavaş’a Cumhurbaşkanlığı adaylığı soruldu! İlk kez böyle yanıt verdi
10:41
AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifası sonrası ilk açıklama
AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'nın istifası sonrası ilk açıklama
10:40
Ekibi var kendisi yok Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
Ekibi var kendisi yok! Fenerbahçe genel kuruluna damga vuran görüntü
10:28
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: 19, 15 ve 11 yıllık 3 faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:17
Hastane yatağından Madrid’e çağrı Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
Hastane yatağından Madrid’e çağrı! Binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü
09:33
Fon soruşturması derinleşiyor Erdin Özel gözaltına alındı
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
09:05
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Düğün fotoğrafçısına kabusu yaşattılar: Cinsel saldırıda bulunurken video çekmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2026 11:19:33. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da eşeğe çarpmamak için manevra yapan kamyon kaza yaptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei