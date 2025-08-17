Iğdır\'da Güvenlik Uygulaması

Iğdır'da genel asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla güvenlik güçleri tarafından "Umuma Açık İşletmelere Yönelik Uygulama" gerçekleştirildi.

Yapılan denetimler kapsamında toplam 262 şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılırken, 25 işletme kontrol edildi. Denetimler sonucunda, 14 işletme hakkında ruhsatsız faaliyet gösterdiği gerekçesiyle tutanak tanzim edildi. Ayrıca, 1 şahsa yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli tebligat işlemleri uygulandı. Uygulama sırasında kaldırım işgali yapan işletmeler de denetlendi. Kaldırımı işgal eden iş yeri sahiplerine gerekli uyarılar yapılmış, kaldırımlar vatandaşların rahatça kullanabileceği şekilde yeniden düzenlendi. Denetimlerin kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin temin edilmesi amacıyla aralıksız sürdürüleceği bildirildi. - IĞDIR