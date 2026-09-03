Iğdır'da hırsızlık hükümlüsü S.O., saklandığı Melekli'deki iş yerinde yakalanıp tutuklandı
Iğdır'da, hırsızlık suçundan 10 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.O., saklandığı Melekli beldesindeki iş yerinde polis ekiplerince yakalandı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Iğdır'da, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, saklandığı iş yerinde yakalandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 10 yıl 4 ay 17 gün hapis cezası bulunan S.O. (47) isimli şahsın Melekli beldesinde bir iş yerinde saklandığı tespit edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde yakalanan S.O., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: İHA
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