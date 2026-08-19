Iğdır'da Hırsızlıkla Aranan Şahıs Yakalandı
9 yıl 2 ay hapis cezası olan M.O., düzenlenen operasyonla Iğdır'da yakalandı ve tutuklandı.
Iğdır'da "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan M.O., saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Hırsızlık" suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.O. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucunda M.O., saklandığı adreste yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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