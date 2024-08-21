Iğdır'da Kaçak Botoks İlacı Operasyonu - Son Dakika
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Iğdır'da Kaçak Botoks İlacı Operasyonu

Iğdır\'da Kaçak Botoks İlacı Operasyonu

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, ülkeye kaçak yollarla botoks ilacı getirildiği ihbarı üzerine yapılan operasyonda 675 adet kaçak botoks ilacı ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan ilaçlar, bir su deposunda gizlenmiş şekilde bulundu.

21.08.2024 13:12
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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, ülkeye kaçak yollarla botoks ilaç getirildiği ihbarı üzerine yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 675 adet kaçak botoks ilacı ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde önemli bir operasyona imza attı. Iğdır'ın Aralık ilçesi Aşağı Aratan köyü bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda, bir su deposu içerisine gizlenmiş bir yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Şahıs ile birlikte, sırt çantasında piyasa değeri yaklaşık 3 milyon TL olan 675 adet kaçak botoks ilacı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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