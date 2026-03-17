Iğdır'da Kaza: Aile Kıl Payı Kurtuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.03.2026 23:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır–Doğubayazıt yolunda meydana gelen kazada, sürücünün ani manevrası faciayı kıl payı önledi. Araçtan kendi imkanları ve vatandaşların yardımıyla çıkan aile, büyük bir tehlike atlattı.

Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a doğru seyir halinde olan Yusuf Tolun yönetimindeki 34 KH 3693 plakalı otomobil, Iğdır–Doğubayazıt yolu üzerinde kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü. Edinilen bilgilere göre, sürücü Tolun, ara yoldan aniden çıkan bir kamyonete çarpmamak için manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yol kenarındaki kanala uçtu. Kaza sonrası sürücü, kızı ve yanında bulunan küçük torunu, kendi imkanları ve çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, aile büyük bir tehlikeyi yara almadan atlattı.

Sürücü Yusuf Tolun, kazaya neden olan kamyonetin plakasını göremediğini ve aracın olay yerinden durmadan kaçtığını iddia etti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Iğdır, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 01:03:29. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.