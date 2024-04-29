Iğdır'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Iğdır'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır\'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Iğdır'da dün bir çay evinde çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralananlardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ve jandarma, saldırıyı gerçekleştiren kişiyi bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı.

29.04.2024 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'da dün kahvede çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanmıştı. Ağır yaralananlardan biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün Iğdır merkezde bir çay evinde oturan M.Ç., H.A. ve C.A. ile sonradan gelen Mehmet Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga sonrası Mehmet Ç., yanında getirdiği silahla ateş ederek üç kişiyi yaraladı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan C.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan Mehmet Ç.'nin bulunması için polis ve jandarmanın geniş çaplı arama başlattığı öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Jandarma, Kavga, Iğdır, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Iğdır'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:04 5 yaşındaki Edanur’un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı 5 yaşındaki Edanur'un can verdiği olayla ilgili yapılan yorumlar infiale yol açtı
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs’ta bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel 2 Mayıs'ta bir araya gelecek
15:42 Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar Selahattin Demirtaş, 1 yıl sonra ilk paylaşımını yaptı: Bizi burada ağlattınız zalımlar
15:25 TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı TFF, şike iddiaları ile gündeme gelen Ankaraspor-Nazilli Belediyespor maçıyla ilgili inceleme başlattı
18:33 Sahada birbirlerine girmişlerdi Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı Sahada birbirlerine girmişlerdi! Kloop-Salah tartışmasının nedeni ortaya çıktı
18:01 Geri dönüyor Tolgay Arslan’a eski kulübünden sürpriz teklif Geri dönüyor! Tolgay Arslan'a eski kulübünden sürpriz teklif
17:21 Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz’e soruşturma açtı Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu, kürsüde Filistin bayrağı açan Necmettin Erbakan Akyüz'e soruşturma açtı
17:17 İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti İYİ Partili Erhan Usta Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etti
17:08 İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler İstedikleri krediyi alamayınca, banka müdürü ve ailesini öldürmekle tehdit ettiler
16:53 Süper Lig’in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak Süper Lig'in 36. haftasında bütün maçlar, 12 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da oynanacak
15:47 Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı Öğretmenin, hamile öğrencisi için düzenlediği sıra dışı kutlama tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 18:44:27. #1.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Silahlı Kavga Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement