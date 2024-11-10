Iğdır\'da Tandır Yangınına İtfaiye Hızla Müdahale Etti

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Iğdır Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Kuzugüden Köyü'nde çıkan tandır yangınına hızla müdahale etti. Yangının ilk belirlemelere göre, köydeki bir evin bahçesinde bulunan tandırda başladığı öğrenildi. Alevler kısa sürede büyürken, itfaiye ekipleri olay yerine hızla intikal ederek yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak, alevlerin komşu evlere sıçramasını engelledi. Yangının söndürülmesinin ardından yapılan incelemede, yangının herhangi bir can kaybına veya ciddi maddi zarara yol açmadığı belirtildi. - IĞDIR