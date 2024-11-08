Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Iğdır İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu imal ve ticaretiyle mücadele kapsamında yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, Tuzluca bölgesinde önemli bir operasyona imza attı.

Gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçunu işlediği belirlenen iki şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 973 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Jandarma, uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - IĞDIR