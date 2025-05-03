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Iğdır'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır\'da Uyuşturucu Operasyonu

Iğdır'da narkotik ekipleri, 5 kişiyi tutuklayarak uyuşturucuya karşı etkili operasyonlar gerçekleştirdi.

03.05.2025 14:45
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Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı Nisan ayında yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucuya geçit vermedi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı Nisan ayında yürütülen çalışmalar kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan 5 şahıs hakkında adli işlem yaparken, bu kişilerden 2'si tutuklandı. Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak suçundan ise 25 şahsa adli işlem uygulandı. Gerçekleştirilen operasyonlarda;

64,76 gram metamfetamin, 70,18 gram esrar, 99 adet sentetik ecza, 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Iğdır Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla ve azimle sürdürüleceği vurgulandı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

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