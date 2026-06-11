Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama

Iğdır\'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama
11.06.2026 17:26
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Iğdır'da düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 1'i tutuklandı, 2'sine adli kontrol.

Iğdır'da yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin vatandaşlara online oyun oynayarak para kazanabilecekleri ve elde edilen kazançların kendi hesaplarına yatırılacağı vaadinde bulunarak banka hesabı topladıkları tespit edildi. Toplanan hesapların yönetildiği, üçüncü kişilere kiralanarak yasa dışı bahis faaliyetlerinde para transferine aracılık edildiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Iğdır'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Sibel Temur Sibel Temur:
    bu operasyon gerçekten oldu mu yoksa haberci ne demiş anlamadım ama neyse takip etmeye bakalım 0 0 Yanıtla
  • Emre Say Emre Say:
    yahu bu ülkede artık ne kaldı ki çalışan insan kalsın diye hepsi yasadışı işlere bulaşıyo avrupa da böyle şeyler yok işte düzgün hukuk düzeni var da ondan herkes kendi işini yapıyo ama burada ne görüyon her gün yeni bir saçmalık 0 0 Yanıtla
  • İrem Kuru İrem Kuru:
    bu tür suçların cezası daha ağır olmalı yoksa devam edecek 0 0 Yanıtla
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