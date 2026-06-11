Iğdır\'da yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama

Emre Say:

yahu bu ülkede artık ne kaldı ki çalışan insan kalsın diye hepsi yasadışı işlere bulaşıyo avrupa da böyle şeyler yok işte düzgün hukuk düzeni var da ondan herkes kendi işini yapıyo ama burada ne görüyon her gün yeni bir saçmalık