Iğdır-Doğubayazıt karayolunda devrilen tır yolu kapattı, jandarma tedbir aldı

Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Karayolunun kapanmasına neden olan kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne ilerleyen tır, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yolun ortasında yan yatan ağır tonajlı araç, Iğdır–Doğubayazıt karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yeni bir kazanın yaşanmaması için yol güvenliğini sağlayarak gerekli tedbirleri aldı. Kazanın ardından karayolunda ulaşım aksadı. Tırın yoldan çekilmesi ile trafik yeniden sağlandı.