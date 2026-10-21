Iğdır-Doğubayazıt karayolunda devrilen tır yolu kapattı, jandarma tedbir aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Iğdır-Doğubayazıt karayolunda devrilen tır yolu kapattı, jandarma tedbir aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda devrilen tır yolu kapattı, jandarma tedbir aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne giden tır, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Karayolunun ulaşıma kapanması üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı, tırın yoldan çekilmesiyle trafik yeniden sağlandı.

Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne seyir halindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Karayolunun kapanmasına neden olan kaza sonrası jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Doğubayazıt'tan Iğdır yönüne ilerleyen tır, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Yolun ortasında yan yatan ağır tonajlı araç, Iğdır–Doğubayazıt karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yeni bir kazanın yaşanmaması için yol güvenliğini sağlayarak gerekli tedbirleri aldı. Kazanın ardından karayolunda ulaşım aksadı. Tırın yoldan çekilmesi ile trafik yeniden sağlandı.

Kaynak: İHA
DoğubeyazıtJandarmaGüvenlikOtomobil3. SayfaUlaşımGüncelTrafikIğdırSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz’ın hayalleri suya düştü Partisinin ismini pazarlık malzemesi yapan Öztürk Yılmaz'ın hayalleri suya düştü
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Real Madrid ile 2031’e kadar sözleşme görüşen Arda Güler’in maaşı ikiye katlanabilir Real Madrid ile 2031'e kadar sözleşme görüşen Arda Güler'in maaşı ikiye katlanabilir
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: “İzah eder misiniz lütfen“ Azerbaycan'a girişi yasaklanan Ahmet Çakar büyükelçiliğe sordu: "İzah eder misiniz lütfen"
17:30
Osimhen’den dünyaca ünlü menajere ret
Osimhen'den dünyaca ünlü menajere ret
17:25
CHP’de yeni dalga İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
CHP'de yeni dalga! İhracı istenenler arasında Tarsus Belediye Başkanı da var
17:03
Azerbaycan’a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev’e ilk tepki geldi
Azerbaycan'a girişi yasaklanan Erbakan’dan Aliyev'e ilk tepki geldi
17:01
Berat Albayrak’tan fon iddialarına yanıt Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
Berat Albayrak'tan fon iddialarına yanıt! Faik Öztrak ile Ümit Özlale hakkında suç duyurusu
16:06
Galatasaray’dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
Galatasaray'dan Lille maçına gelecek taraftarlarına uyarı
15:43
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2027 asgari ücreti için en az yüzde 30 zam öngördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 17:43:13. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır-Doğubayazıt karayolunda devrilen tır yolu kapattı, jandarma tedbir aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei