Iğdır-Tuzluca karayolunda otobüs kazası: 2\'si ağır 14 yaralı

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Iğdır- Tuzluca karayolunda bir yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önce boş su kanalına, ardından mısır tarlasına girdi. Kazada ilk belirlemelere göre 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Tuzluca karayolu Çalpala köyü mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Safa'nın (59) kullandığı 61 S 2150 plakalı yolcu otobüsü, önce boş su kanalına, ardından mısır tarlasına girdi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - IĞDIR