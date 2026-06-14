Iğdır'da polis şiddeti iddiası: İki soruşturma birden

Iğdır'da iki trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği iddiasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili idari soruşturmanın ardından, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli soruşturma başlatıldı.

Iğdır'da 12 Haziran tarihinde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan, iki trafik polisinin bir vatandaşı darbettiği iddiasına ilişkin görüntülerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran görüntülerin ardından Iğdır Valiliği tarafından inceleme ve idari tahkikat başlatılırken, olayla ilgili Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı da adli soruşturma açtı. Soruşturma kapsamında görüntülerin, olayın meydana geldiği yer ve zamanın yanı sıra iddialara konu kişilerin kimlikleri ile olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi. Adli soruşturmanın ise jandarma ekipleri tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı da iddiaların aydınlatılması amacıyla mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirerek idari soruşturma başlatıldığını açıklamıştı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturmalar sürüyor. Jandarma ekipleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor. - IĞDIR