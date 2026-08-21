İki Aranan Şüpheli Marmaris'te Yakalandı
Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturmasında aranan iki şüpheli, Muğla'da yakalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Alihan Kuriş Suç Örgütü soruşturması kapsamında aranan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın, yurt dışına kaçma hazırlığı içerisinde oldukları, yerlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce tespit edildiği ve şüphelilerin Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris Bozburun'da yakalandığı öğrenildi.
Kaynak: İHA
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