İki otomobilin çarpışması sonucu aynı otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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İki otomobilin çarpışması sonucu aynı otomobildeki 5 kişi yaralandı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve aynı araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu diğer otomobile yan çarptığı belirtildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedeni olarak, tekeri patlayan otomobilin sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği ifade edildi.

23.04.2024 22:54
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İki otomobilin çarpışması sonucu aynı otomobildeki 5 kişi yaralandı

UŞAK - Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve yolcu konumunda bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara-Uşak karayolu Karlık köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinden Uşak istikametine ilerlemekte olan K.Ç. idaresindeki 42 AHT 105 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen M.Ç. kontrolündeki 01 ATN 390 plakalı otomobile direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu yandan çarptı. Çarpma sonucu otomobil orta refüje çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince 01 ATN 390 plakalı otomobilin sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan B.Ç. ve A.Ç. kentteki hastanelere kaldırıldı. Öte yandan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenilirken, 42 AHT 105 plakalı otomobil sürücüsü Jandarma ekiplerince alınan ifadesinde otomobilin tekeri patladığı için direksiyon hakimeyetini kaybettiğini ifade ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İki otomobilin çarpışması sonucu aynı otomobildeki 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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