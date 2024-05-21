İkinci El Araç Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika
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İkinci El Araç Dolandırıcılığına Dikkat!

Dolandırıcılar, ikinci el otomobil sektöründe araçların ekspertiz raporunu temiz göstermek için plaka değişimi ile 'ikiz araç' yöntemiyle bir çok kişiyi mağdur ediyor. Uzmanlar, mağduriyetin önüne geçilmesi için güncel rapor, şaşi ve araç beyin kontrolü yaptırılması uyarısında bulunuyor.

21.05.2024 09:30
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Dolandırıcılar, ikinci el otomobil sektöründe araçların ekspertiz raporunu temiz göstermek için plaka değişimi ile 'ikiz araç' yöntemiyle bir çok kişiyi mağdur ediyor. Uzmanlar, mağduriyetin önüne geçilmesi için güncel rapor, şaşi ve araç beyin kontrolü yaptırılması uyarısında bulunuyor.

Yaz döneminin gelmesiyle birlikte kısmi hareketlenme sürecine giren ikinci el otomobil sektöründe yeni dolandırıcılık yöntemleri ortaya çıkmaya başladı. Dolandırıcılar, parçası değişmiş, boyalı veya kilometre sorunu olan araçları daha gösterişli hale getirmek adına 'ikiz araç' yöntemine başvuruyor. Rapor düzenlenecek araç ile aynı marka, model ve renkte olan normal bir aracı plaka değişikliği yaparak ekspertize getiren dolandırıcılar, satışı yapılacak araç sağlammış gibi sahte bir rapor alıyor. Alınan bu raporla birlikte araçların kusurları gizlenerek kusursuz olarak satışa sunuluyor.

"Aracın plakasını tekrar değiştirerek vatandaşları mağdur ediyorlar"

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan oto ekspertiz uzmanı Şenol Uysal, dolandırıcıların son zamanlarda trend hale getirdiği yöntemi anlattı. Ekspertiz uzmanı Uysal, "Gösterilen araçtan farklı bir araç getiriliyor. Aynı model aynı marka araçları bulup, kötü aracın plakasını değiştirerek başka bir araca plakayı takıp getirenler oluyor. Buradan temiz, boyasız raporu alarak daha sonra bu aracın plakasını tekrar değiştirerek vatandaşları mağdur ediyorlar. Başka bir aracın kötü yönlerini gizlemek için bu yapılan işlemler dolandırıcılığa giriyor. Biz bunlara bakarken önce belge üzerinden şaşi ve motor numaralarını kontrol ediyoruz. Daha sonra motor üzerinde veya araç üzerinde bulunan numaraları karşılaştırıyoruz. Aracın kasasında bulunan şaşi herhangi bir kesme veya kaynak işlemi yoksa bu sağlam bir araç olduğunu göstermektedir. Aracın beynine bilgisayar ile bağlanarak son kontrolleri yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını bir nebze engellemiş oluyoruz. Dolandırıcı dediğimiz insanlara bu fırsatı vermiyoruz. Bunun için güvenilen ekspertizlerin tercih edilmesini öneriyoruz" dedi.

Kontrolleri yapılacak aracın sadece plaka üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Şenol Uysal, "Plaka 5 dakika içerisinde sökülür. Bu plaka başka araca takılırsa o araç olarak değerlendiriyorlar. Plakadaki araç da halbuki o araç değildir. Onun için her zaman şaşi numarasındaki araç kontrol edilmeli. Ruhsatta yazan araç baz alınır. Bu yolsuzluk varsa bunu araç alacak kişiye kesinlikle söyler, emniyet birimlerine de haber veririz. Bu konuda kimseyi yanıltmamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Benim aracım kusursuz' havası vermeye çalışanlar var"

Dolandırıcıların satışa sunacağı aracın raporunun daha önceden hazırlandığının altını çizen Uysal, "Bazı ekspertizlerin rapor örneğini yazıcıdan çıkartıp bunu bilgisayarda düzeltip aracın kusurlarını kapatanlar var. Kaşe ve ıslak imza yok. Aracı satmak istediği ortama atıp işte 'benim aracım kusursuz' havası vermeye çalışanlar da var. Rapor üzerinde oynadığı için sahteciliğe giriyor. Önceden alınan raporlarla değil, alınacak araçların tekrar bir ekspertize göstermelerini rica ediyorum vatandaşlarımızdan. Bunun raporu 3 gün önce 5 gün önce yapıldı şeklinde değil, aracın alınacağı gün kendiniz gözlemleyerek raporunuzu hazırlatın. Çünkü o süre zarfında aracın bir olumsuzluğa karışmadığını bilemeyiz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İkinci El Araç Dolandırıcılığına Dikkat! - Son Dakika

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