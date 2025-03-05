İkitelli\'de Motosikletli Saldırı

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Küçükçekmece İkitelli'de motosikletli saldırganlar, seyir halindeki minibüse ateş açtı. Saldırı sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenilirken, yaralanan şoför ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı Küçükçekmece İkitelli'de yaşandı. Seyir halindeki 34 M 3031 plakalı minibüse motosikletli saldırganlar tarafından ateş açıldı. Saldırıda şoför yaralanırken, yardımına çevredekiler yetişti. Saldırı sırasında araçta yolcu olmadığı öğrenilirken, yaralanan şoför ise başka bir minibüsle hastaneye kaldırıldı. O anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL