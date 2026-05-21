Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında tutukluluk değerlendirmesi: 9 sanık hakkında tahliye kararı

21.05.2026 17:06
Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 'Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının 41. duruşmasında mahkeme, 9 sanığın tahliyesine karar verdi. Tutuklu sayısı 68'e düşerken duruşma 1 Haziran'a ertelendi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 41. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı İBB iş analisti Iraz Bayrak, CHP bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un mevcut delil durumu, tutuklu kaldıkları süre ve üzerlerine atılı suçun vasıf mahiyeti dolayısıyla tahliyelerine karar verilmesini istedi. Savcı, örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu tutuklu 72 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Savcının görüşünün ardından mahkeme tutukluluk değerlendirmesi için duruşmaya ara verdi. Mahkeme aranın ardından Ekrem İmamoğlu'nun çocukluk arkadaşı iş adamı Seza Büyükçulha, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi iş adamı Cevat Kaya, İBB iş analisti Iraz Bayrak, CHP bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, Kültür A.Ş. Hakediş Şefi Gökhan Köseoğlu, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy ve İBB Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak'ın tahliyesine karar verdi. Dosyada tutuklu sayısı 68'e düşerken, duruşma 1 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

