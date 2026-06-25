"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasında tutuklu sanık İBB Genel Sekreter Yardımcısı Akgün savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yaptı. Cumhuriyet savcısının 'kreş yapımı karşılığında bir inşaat firmasının ruhsat sürecinde ihtiyaç duyulan siluet onayı verildiği' iddiasıyla ilgili "Sizin bir para veya kreş yapım tahsisatı isteğiniz oldu mu?" sorusuna sanık, "Bu ifadelerin kıymeti, harbiyesi yoktur" cevabını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 57. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün savunma yaptı. Akgün hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, 2019 yılında İBB'de İmar ve Şehircilik Daire Başkanı olduğu dönemden itibaren yetki ve sorumluluğu kapsamında, siluete uygunluk raporu adı altında ruhsatlandırma süreçlerini uzattığı belirtilmişti. Akgün'ün bu doğrultuda talep sahiplerinden örgüt adına para talep ettiği, para vermeye zorladığı, rüşvet görüşmelerini yaptığı ve anlaşmanın sağlanması üzerine taşınmaz sahiplerini örgüt yöneticisi Adem Soytekin'e yönlendirdiği de iddianamede aktarılmıştı.

"Bütçeyi İstanbul halkının ihtiyaçları için harcadık"

Akgün savunmasında, "İçerisinde bulunduğum hiçbir planlama çalışmasında kendime mal, mülk, parsel, servet edinme derdine düşmedim. Yalnızca kamu yararını, halkın, doğanın hakkını, hukukunu korumayı gözettim. 2014 yılında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na seçilmesi sonrasında sırasıyla planlama büro sorumlusu ve plan proje müdürlüğü görevlerini yerine getirdim. 2019'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadrosuna geçiş yaparak İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı pozisyonunda İBB'deki hizmetime başladım. 2023'ten itibaren ise imar, planlama, ulaşım, emlak ve kentsel dönüşüme ilişkin daire başkanlıklarının bağlı bulundukları Genel Sekreter Yardımcılığı makamında görev yaptım. Biz bütçeyi İstanbul halkının ihtiyaçları için harcadık. En riskli binalar bir an önce yenilenebilsin diye ilave kira yardımları yaptık. Böylelikle 50 bine yakın kişinin yaşadığı en riskli binaların tahliyesini gerçekleştirdik, depremde olası can kayıplarının önüne geçtik. 38 bin binanın ücretsiz risk taramalarını gerçekleştirdik" dedi.

"Birinden bir talimat almam söz konusu bile değildir"

Akgün, "İddianamede sayfalarca birbirini tekrar eden gizli tanık, sanık, müşteki ifadelerine yer vermektedir. Bu ifadelerin tek bir satırında dahi ismim geçmemektedir. Burada adı geçen şirketlerle bırakın ticari ilişkiyi, herhangi bir şekilde tanışıklığım ve görüşmem dahi bulunmamaktadır. Zaten iddianamede buna dair somut bir iddia da yer almamaktadır. İhale süreçlerinde, iddianamede bir hayal ürünü olarak belirtildiği gibi Murat Ongun'dan, Fatih Keleş'ten veya herhangi başka birinden bir talimat almam söz konusu bile değildir. Çıkar amaçlı suç örgütüymüş. Yok. Anlattım. Ne böyle bir örgüt var ne de ben bu şekilde tarif edilen örgütün bir üyesiyim" ifadelerini kullandı.

Sanığın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. İddianamede tanık olarak ifadesine yer verilen Aytaç Ülkebaş'ın "Pasifik İnşaat'ın Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki inşaatların ruhsat onayı sürecinde ihtiyaç duyulan Büyükşehir Belediyesi siluet onayı konusuyla ilgili olarak firma ile tanıştık. Bize siluet dosyalarının onayı ile ilgili problem yaşadıklarını, bu işi doğrudan belediye ile görüşerek çözmek istediklerini anlattılar. Yıllar önce firmamızda çalışmış olan daire başkanı Gürkan Akgün'ü şahsen tanıdığım için birlikte gidip konuyu açabileceğimizi düşündüğümü söyledim" ifadesi hakkında soru soruldu. Savcı, "Bir kreş yapımı talebi var Aytaç Ülkebaş'ın bahsettiği. Aytaç Ülkebaş ifadesinde 'Gürkan Bey'den randevu talep ettim. Randevu geldiğinde Pasifik İnşaat'ın yetkilisi ile birlikte makamında Gürkan Akgün'ü ziyaret ettik. Öncelikle projede bazı düzenlemeler yapılması gerektiğini ifade etti. Akabinde belediyenin mali kaynaklarının yetersizliğine ve seçimlerde söz verilen özellikle kreş yatırımlarına kaynak üretmekte zorlandıklarını, Pasifik Grubu'nun bir adet kreş yapımı finansmanına destek olup olamayacağını sordu. Abdülkerim Fırat, net bir dille kamu yararına olacak yatırımları memnuniyetle yapacaklarını ancak hiçbir şekilde nakdi bir ödeme yapmayacaklarını ifade etti.' Bu tarz anlatımlar devam ediyor. Sizin bir para veya kreş yapım tahsisatı isteğiniz oldu mu?" sorusunu yöneltti. Akgün, "Böyle bir yönlendirme söz konusu değildir. Yani bu ifadelerin kıymeti, harbiyesi yoktur" yanıtını verdi.

Sanık savunmasının ardından duruşma 29 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL