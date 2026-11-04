İmamoğlu davasında gizli tanık Gürgen, Ümit Polat'ın süreci yürüttüğünü belirtti - Son Dakika
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İmamoğlu davasında gizli tanık Gürgen, Ümit Polat'ın süreci yürüttüğünü belirtti

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İmamoğlu davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunda gizli tanık Gürgen dinlendi. Gürgen, Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın işlerin bir ayağı olduğunu ve süreci yürüttüğünü, gizli tanık olmayı kendisinin istediğini, baskı olmadığını söyledi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunda gizli tanıklar dinlendi. Duruşmada dinlenen gizli tanık Gürgen "Ümit Polat (Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü) bu işlerin bir ayağıdır. O da bir takım şeyleri kabul etmiştir. Satın alma müdürü olması sebebiyle bu süreci yürütmüştür" dedi. Gizli tanık Gürgen kendisine sorulan "Gizli tanık olmayı kendiniz mi istediniz" sorusuna "tabi" şeklinde yanıt verdi. Ardından "Baskı, tehdit var mıydı üzerinizde?" sorusuna da gizli tanık "hayır" cevabını verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının üçüncü duruşmasının üçüncü oturumunun görülmesine devam edildi. Duruşmada gizli tanık Gürgen beyanda bulundu. İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık Gürgen "2023 yılında Ali Sukas'ın eşi olan Berna Sukas milletvekili adayı olmuştur. Aday olduktan sonra Ali Sukas tarafından Ağaç A.Ş.'den ihale alan, iş yapan firmalara ilişkin olarak bir liste oluşturulup Ağaç A.Ş. eski satın alma müdür Ümit Polat'a teslim edilmiştir. Ümit Polat tarafından da bu listede yer alan şahıslar tek tek Ağaç A.Ş.'ye çağrılarak Berna Sukas'a seçim desteği olması için zorla para talep edilmiş olup, para vermeyen şahıslar da Ağaç A.Ş.'deki ödemelerini alamayacağı ya da bu sürecin geciktirileceği yönünde tehdit edilmiştir" beyanlarında bulunmuştu.

SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlanan, sesi ve görüntüsü değiştirilen Gürgen "2019 yılında Ali Sukas (Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas) göreve geldi. O tarihten sonra bir takım talepleri oldu. Tamer Gümüş (fidancılık işi ile uğraşan iş insanı) 2019 yılında kendi eski şirketinden iflas ettiği için yeni firmalar kurmuştur. Bu firmalar üzerinden lale soğanı, fidan alımı yapılmıştır. Bu firmalardan ve Tamer'in bağlı olduğu diğer firmalardan yapılan alımları da dosyadan görebilirsiniz. Ümit Polat (Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü) bu işlerin bir ayağıdır. O da bir takım şeyleri kabul etmiştir. Satın alma müdürü olması sebebiyle bu süreci yürütmüştür" dedi. Söz verilen tutuklu sanık Ali Sukas "Benim eşimin milletvekilliği adaylığı sürecinde bir takım şeyler talep edildiği konusunda bilgi vermişsin listeyi gördün mü?" dedi. Gizli tanık Gürgen "Herkes gördü zaten" yanıtını verdi.

Ekrem İmamoğlu'nun avukatının "Gizli tanık olmayı kendiniz mi istediniz?" sorusuna Gürgen "tabi" şeklinde yanıt verdi. Ardından "Baskı, tehdit var mıydı üzerinizde?" sorusuna da gizli tanık "hayır" cevabını verdi.

Kaynak: İHA
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