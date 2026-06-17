İmamoğlu Davasında Metin Bal\'ın Savunması

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuklu sanık Kültür A.Ş. organizasyon şefi Metin Bal, cumhuriyet savcısının "Emrah Bağdatlı'yı tanır mısınız?" sorusuna, "Tanımam, bilirim ama kendisini" yanıtını verdi. Savcının, "Tanımıyorsunuz ama emniyet sorgunuzda önünüze HTS kayıtları çıkartılmış, Emrah Bağdatlı ile 7 irtibatı sayısı ve 512 saniye görüşme yazar" ifadeleri üzerine sanık, "Anladığım kadarıyla az görüşme var. Ben Emrah Bey'i, Murat Bey'in arkadaşı olarak biliyorum" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 52. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Duruşmada Kültür A.Ş. organizasyon şefi Metin Bal savunma yaptı. Metin Bal hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, yetkilisi olduğu şirketlerin uhdesinde kalan açık hava reklam mecraları, etkinlik ve organizasyon konularındaki bir kısım hukuksuz ihalelerde görev aldığı belirtilmişti. İddianamede Bal'ın düzenlenen tevdi raporu ve bilirkişi raporlarında sorumluluğunun tespit edildiği, kendisine gelen talimatlarla örgüte yakın firmalara hak ediş ödemelerinde öncelik sağladığı açıklanmıştı.

"Ben karar verici pozisyonda olmadım"

Metin Bal, iddianamede yer alan suçlamalara ilişkin, "2019 yıl sonundan itibaren Kültür A.Ş.'de çalışmaktayım. Çalışma hayatım boyunca alın teriyle, emeğiyle yaşamış bir insanım. Öncelikle açıkça ifade etmek isterim ki hakkımda yöneltilen suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum. Dosyada isnat edilen suçların hiçbirini işlemedim. Çalıştığım kurumda görev yaptığım sürede ben karar verici pozisyonda olmadım. Benim imza yetkim dahi yoktur. Ben görev yaptığım kurumda bana verilen işleri ve görevleri yerine getirdim. Benim görevim organizasyonel ve teknik süreçlerle sınırlıdır" dedi.

"Kimseden talimat almadım"

Savunmasının devamında sanık Bal, "Kültür A.Ş. şirketimiz, İBB'nin ilgili birimlerinden kazandığı ihaleden sonra, yüklenicisi olduğu bu işlerin nasıl gerçekleştirileceğine, hangi müdürlüklerle yapılacağına karar verir. Plan ve Organizasyon Müdürlüğü de bu müdürlüklerden bir tanesidir. Biz de idare tarafından belirlenmiş olan yapılacak etkinlikler, açılışlar, temel atma törenleri, kutlamalar ve benzeri organizasyonlarda kullanılacak ses, ışık, jeneratör, led ekran, podyum, halı, kumaş, vinil, folyo, stant vesaire iş kalemlerinden miktar olarak tedarikini, ne kadar kullanıldığını ve bu iş kalemlerinin uygunluğunu kontrol eder ve fotoğraflarız. Benim ve müdürlüğümün görev sorumluluğu burada bitmektedir" ifadelerini kullandı.

Metin Bal, iddianamede hakkında yer alan 'açık hava reklam mecraları konusunda bir kısım hukuksuz ihalelerde görev aldığı' değerlendirmesi hakkında ise, "Bahsedilen açık hava reklam mecraları ile ilgili hiçbir ihalede yer almadım. Şirketim tarafından da ihaleci görevlendirilmedim, ne uzman üye olarak ne de yedek üye olarak. İddianamedeki tüm reklam mecralarıyla ilgili kişilerin vermiş olduğu ifadeler mevcuttur. Bu ifadelerin hiçbirinde ismim dahi geçmemektedir. Ben bu firmaların yetkililerini tanımam, onlar da beni tanımazlar. Ben ihale hazırlayan, ihale şartnamesi oluşturan, yaklaşık maliyet belirleyen, komisyon kuran bir görevde bulunmadım. Benimle ilgili olarak 'örgüt kapsamında kendisine gelen talimatlar neticesinde örgüte yakın firmalara hak ediş ödemelerinde öncelik sağladı' diye bir değerlendirme bulunmaktadır. Hak edişle ilgili hiçbir işlem yapmadım, kimseden talimat almadım, hiçbir firmaya öncelik sağlamadım. Hak ediş nasıl yapılır onu da bilmem" ifadelerini kullandı.

"Tanımıyorsunuz ama HTS kayıtları çıkartılmış"

Sanık Bal'ın savunmasının ardından çapraz sorgusuna geçildi. Cumhuriyet savcısı tarafından tutuklu sanık Bal'a "Emrah Bağdatlı'yı tanır mısınız?" şeklinde soru soruldu. Bal, "Tanımam, bilirim ama kendisini" yanıtını verdi. Cumhuriyet savcısı, "Tanımıyorsunuz ama bu emniyet aşamasındaki sorgunuzda önünüze HTS kayıtları çıkartılmış. Emrah Bağdatlı ile 7 irtibat sayısı ve 512 saniye görüşme yazar" dedi. Metin Bal'ın, "Hangi yıldı, zannediyorum eski dönem olması lazım" demesi üzerine savcı, "2021-2022 arası" şeklinde yanıt verdi.

Metin Bal ardından, "Zaten anladığım kadarıyla az görüşme şeyim var. Ben Emrah Bey'i, Murat Bey'in arkadaşı olarak biliyorum. Ben etkinlik ve alanlarda bulunduğumu bahsetmiştim yaptığımız işlemlerle alakalı. Bulunduğum bu etkinlik alanlarına girmek istemişti, onun için aramış olabilir mi bu süreçlerde? Çok uzun zaman geçti, çok hatırlamıyorum ama bununla alakalı bir görüşme olabilir. Onun dışında da zaten bir görüşmüşlüğüm, tanışıklığım yok Emrah Bağdatlı ile" dedi.

Ardından İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten savunmasında, "Tüm meslek hayatım boyunca kendime tek bir ilke edindim. Kamu gücünü kullanırken ne kişisel korkularla hareket etmek ne de kişisel menfaat gözetmek. Yalnızca hukuka ve kamu yararına bağlı kalmak. Hem İmar Müdürlüğü hem de Daire Başkanlığı görevlerim boyunca imar mevzuatları mevzuatına aykırılıklarla mücadele ederken, kamu alanlarını işgallerden arındırırken ve imar planlarını hazırlarken kendisini güçlü gören ve kimi zaman kendisini devlet yerine koymaya çalışan kişi ve grupların tepkilerine tepkilerini göz önüne alarak görev yaptım" ifadelerini kullandı.

Duruşma Gülten'in savunması ile devam edilmek üzere yarına ertelendi. - İSTANBUL