İmamoğlu davasında sanık Bozkurt, 8 milyon dolarlık rüşvet iddiasını anlattı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan bir hastanenin yönetim kurulu başkanı tutuksuz sanık Hüseyin Bozkurt, Şişli'de kiraladıkları hastane binasının mimari proje onayı için kendilerinden istenen 8 milyon dolarlık rüşveti anlattı. Bozkurt, "Bu bir haraçtır. Bir yer açıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz, kira başlamış, mal sahipleri harıl harıl parasını alıyor, aylık kredi kullanıyoruz. Sonuçta çaresizliğin bize verdirdiği bir ifadedir" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ikinci duruşmasının 25'inci gününde tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasına devam edildi. İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda görülen duruşmada bir hastanenin yönetim kurulu başkanı olan tutuksuz sanık Hüseyin Bozkurt savunma yaptı.

Hüseyin Bozkurt iddianamede yer verilen ifadesinde, "2021 yılında Şişli Levent'teki hastane binasını kiraladık. 2023'ün sonlarına doğru Sağlık Bakanlığı bizden ilçe belediyesinden ruhsatlanma konusunda uygunluk yazısı, belediye onaylı mimari projeyi istedi. Bütün evraklarımız tam olmasına rağmen süreç beklemediğimiz bir şekilde uzadı. Arkadaşlarımız bizden bir takım beklentiler olduğunu bana ilettiler. Bu nedenle işlemlerin tıkandığını söylediler. Ben de hukuka aykırı bu beklentileri karşılamamak adına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan randevu aldım ve 10 dakika bir süre içerisinde kendisine izah ettim. Kendisi bana bu konuda yetkilinin ilçe belediye başkanı olduğunu söyledi. Ardından Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'dan randevu aldım. 'Arkadaşlara söylerim yardımcı olurlar' dedi ve bizi kısa bir süre içerisinde makamından gönderdi. Akabinde arkadaşlarımla daha önce iletişime geçen kişiler tekrar iletişime geçmiş ve bir takım hukuka aykırı menfaatler talep etmişlerdir. Bizler durumu günlerce değerlendirdik. ya hastaneyi kapatma yolunu seçeceğimiz ya da bu hususu yapmak zorunda olduğumuzu anladık. Bu denli yüksek meblağın ödenmesinin bizden alınan bir haraç olduğunu beyan etmiş olmama rağmen kaçacak başka bir yolumuz olmadığını anladık. Mağduruz" demişti.

8 milyon dolarlık rüşveti anlatan sanık "Bu bir haraçtır" dedi

Bozkurt duruşmada "Savcılıkta vermiş olduğum ifademi tekrarlıyorum. İlave edeceğim hiçbir şey yok. Beraatimi istiyorum, mağdurum" dedi. Ardından sanığın çapraz sorgusuna geçildi. Savcı "Hüseyin bey, Ekrem beyle görüşmeniz nasıl gerçekleşti? Ne konuştunuz" sorusunu sordu. Sanık soruya "15 dakika sohbet ettik sadece, mağduriyetimi söyledim. Ekrem bey de Şişli Belediye Başkanı ile görüşme konusunda 'ben arayıp görüştürürüm' dedi. Konuşmamız tamamen bundan ibarettir" yanıtını verdi. Ardından savcı, "Daha sonra Emrah beyle (Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan) görüşmede ne konuştunuz" sorusunu sordu. Sanık Bozkurt, "Görüşmede sadece mağdur olduğumuzu, yaklaşık bir yıla yakındır burayı açamadığımızı, bin kişinin işe alındığını, profesör, doçent doldurduğumuzu söyledim. Bizim batmak üzere olduğumuzu, bu konuda yardımcı olmasını rica ettim. O da yardım edemeyeceğini söyledi. Zaten 5-10 dakika konuştuk, konuşmadık" şeklinde cevap verdi. Savcı ardından "İlk ifadenizde 'bizden alınan haraç' diye bahsetmişsiniz, bu ne demek" sorusunu sordu. Sanık, "Biliyoruz aslında bu bir haraçtır haliyle ve biz çok sıkışık bir ortamdayız. Çünkü bir yer açıyorsunuz, bir yatırım yapıyorsunuz, kira başlamış, mal sahipleri harıl harıl parasını alıyor, aylık kredi kullanıyoruz. Sonuçta çaresizliğin bize verdirdiği bir ifadedir" dedi. Savcı ardından, "Belediye bağış yaptığınızda, 4 milyon dolar, size sormadı mı bağış nereden çıktı diye" sorusunu yöneltti. Sanık, "Belediyede bağışı kendisi istedi bizden. 4 milyon dolar belediyeye bağış yaptık, belediye resmi kayıtlarına girdi zaten" şeklinde cevap verdi. Savcının elden verilen 4 milyon dolarlık para hakkında soru sorması üzerine sanık, hastanenin yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Fatih Bozkurt'un elden verilen para hakkında görüştüğünü ifade etti.

Duruşma diğer tutuksuz sanıkların savunması ile sürüyor.