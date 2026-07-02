'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 61. oturumunda verilen arada İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunması ile devam edilmesine karar verildi.
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 61. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülmeye devam edildi.
Duruşmada savunma sırası gelen İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz ara verildiği esnada fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya tutuklu sanık Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in savunması ile devam edilmesine karar verdi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3. Sayfa › Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü duruşmasında tutuklu sanık Tuncay Yılmaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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