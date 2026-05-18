'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında Murat Kapki savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' duruşmasının 39. oturumunda savunma yapan tutuklu iş insanı Murat Kapki, "Ben burada tamamen doğruları söylüyorum. Bundan önce vermiş olduğum ifadelerimin tamamı, benim hür irademle vermiş olduğum ifadeler değildi" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 39. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada iş insanı tutuklu sanık Murat Kapki savunma yaptı. Murat Kapki hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede, suç örgütünün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ele geçirmesi üzerine açık hava reklam alanlarından haksız kazanç sağlamak maksadıyla örgüt lideri Ekrem İmamoğlu'nun örgüt üyesi Hüseyin Köksal üzerinden kurduğu BVA Reklam, Advercity isimli firmalara görünürde ortak yapıldığı belirtilmişti. Kapki'nin Murat Ongun ile birlikte hareket ederek, suç örgütünün reklamcılık alanında kurduğu sistem sayesinde zenginleştiği de iddianamede aktarılmıştı. Murat Kapki'nin tutuklu sanık Murat Ongun'a İBB iştirak firmalarından Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş. unvanlı firmaların yönetiminde destek verdiği, sahibi olduğu veya gayriresmi ortak olduğu firmalara usulsüz şekilde ihaleler verildiği iddianamede ifade edilmişti.

Öte yandan, Murat Kapki soruşturma aşamasında etkin pişmanlık ifadesi verirken, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' yargılaması başlamadan önce mahkemeye sunduğu dilekçe ile "Savcıların benim örgüt üyesi olmadığımı anlaması ve ailemi korumak adına birtakım ifadeler verdim" diyerek etkin pişmanlık ifadesinden vazgeçmişti.

"Bundan önce vermiş olduğum ifadelerimin tamamı hür irademle vermiş olduğum ifadeler değildi"

Sanık Kapki duruşmadaki savunmasında, "Ben burada tamamen doğruları söylüyorum. Bundan önce vermiş olduğum ifadelerimin tamamı, benim hür irademle vermiş olduğum ifadeler değildi. Bir insan eşini, çoluğunu çocuğunu, yuvasını kurtarmak için bana o gün deseydiniz ki 'Roma'yı sen mi yakmışsın?', 'Evet ben yaktım' derdim. Yani ne diyebilirim yani" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının "Bu ifadelerinizin bazı yerlerinde bazı hususların doğru olduğunu, geçen en son perşembe günü yaptığımız bu mülakatta da belirtmiştiniz. Savcılık ifadeniz var. Bu savcılık ifadenizdeki hususlardan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile ilgili bir anlatımınız var. Bu ifadeler doğru mudur?" şeklindeki sorusu üzerine Murat Kapki, "Değil. Tamamen yönlendirmeyle verilmiş ifadelerdir" yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanık Kapki'ye, "BFK isimli şirket, ilk önce kardeşiniz Serhat Kapki tarafından kuruluyor, daha sonra Elif Kapki'ye, daha sonra Şeyhmus Sarıboğa'ya devrediliyor. Şeyhmus Sarıboğa, ifadesinde sizin şirketinizde ofisboyluk yaptığını, fakat icralardan ötürü sigorta kaydının dahi olmadığını, sadece düz çalışan olduğunu beyan etmiş. Şirketinize 245 milyon lira fatura kesen şirketin kardeşinizin şirketi olması, daha sonra icradan ötürü sigorta kaydı bile yaptıramayan 14 yıllık çalışanınıza devrolması ticaretin olağan hayatına uygun mudur?" sorusunu sordu. Sanık Kapki, "Evet, uygundur. Benim yanımda 15-20 yıl çalışan arkadaşlarım var. Bu işin sonunda, bu işin doğasında bir şekilde artık yanımda çalışan insanlar da bir yerlere gelmek istiyorlar, hep çalışan olarak kalmak istemiyorlar. Şeyhmus, gerçekten benim yanımda bana çok güzel hizmetler verdi, çok dürüst bir insandı ve kendisi geldi bana söyledi. 'Ben artık bir şeyler yapmak istiyorum ağabey' dedi, 'Elif'ler devredecekmiş, ben alabilir miyim?' dedi. Ben de 'Eğer alabiliyorsan git al tabii ki' dedim. Gitti, aldı" şeklinde yanıt verdi.

Duruşma, sanık Kapki'nin avukatlarının savunmasının ardından 20 Mayıs'a ertelendi. - İSTANBUL