Tutuklu sanık Türker: "Ekrem Başkan da dahil kimse bana talimat veremez"

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında savunma yapan tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker, "Kimsenin bana kanunsuz bir iş yaptırması, emir veya talimat vermesi mümkün değildir. Ekrem Başkan da dahil kimse bana talimat veremez. Bana talimat verebilecek bir insan da daha annesinin karnından doğmadı" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 47. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görüldü. Duruşmaya Elif İpek Atayman'ın savunmasının ardından öğle arası verildi.

Aranın ardından savunma yapan tutuklu sanık Fatoş Pınar Türker hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede; Medya A.Ş.'de görevli olduğu, doğrudan Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı ile birlikte hareket ettiği belirtilmişti. Türker'in ihale süreçlerinde aktif rol aldığı, örgüt yöneticisi Ongun ve Bağdatlı'dan aldığı talimatlar doğrultusunda usulsüz ihale süreçlerini gerçekleştirdiği, bu kapsamda kurum adına gerçeğe aykırı faturalar düzenlenmesinde rol aldığı aktarılmıştı. Türker'in hangi ihalenin kime verileceğini belirlediği, alt yapısını hazırladığı, örgütün Medya A.Ş. yapılanmasında yer aldığı belirtilmişti.

Türker, iddianamedeki suçlamalara karşı savunmasında, "Ne iddia edildiği gibi yasadışı bir örgüte üye oldum ne de dolandırıcılık yaptım. 2021 yılı Mayıs ayında işe başladığım İBB iştiraki olan Medya A.Ş.'nin, hukuka uygun ve kamuya faydalı olacak şekilde faaliyetlerde bulunmasına özen gösterdim. 2021 yılının Mayıs ayından tutuklandığım tarihe kadar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Medya A.Ş.'nin genel müdürlüğünü yaptım" dedi.

"Kimsenin bana kanunsuz bir iş yaptırması mümkün değildir Ekrem Başkan dahil kimse talimat veremez"

Türker, "İddianamede, Medya A.Ş. için adeta kasası boşaltıldı şeklinde soyut ve delilsiz bir ithamda bulunulmuştur. Benim görev yaptığım sürede şirketin mali tablolarına bakarsanız daha önce zararda olan Medya A.Ş.'nin kar ettiğini, cirosunu da ikiye katladığını göreceksiniz. Kimsenin bana kanunsuz bir iş yaptırması, emir veya talimat vermesi mümkün değildir. Üst yöneticim önerisini sunabilir ama Ekrem Başkan da dahil kimse talimat veremez. Bana talimat verebilecek bir insan da daha annesinin karnından doğmadı. Yol arkadaşı da değildim ben, talimatla da bir iş yapmadım, bir örgüt de görmedim. Ben hem bu örgütün varlığını hem de benim bir üyesi olmam yönündeki suçlamaları, hem de kamunun Medya A.Ş.'nin tarafımdan zarara uğratıldığı ya da dolandırıldığı iddialarını kesinlikle kabul etmiyorum. İBB Reklam Alanları Müdürlüğü'nün her yıl Sayıştay tarafından yapılan denetimlerinde de zarara uğradığı yönünde bir tespit yoktur" ifadelerini kullandı.

Sanık Türker'in avukatının savunmasının ardından duruşma yarına ertelendi. - İSTANBUL