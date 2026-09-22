İmamoğlu'nun aralarında olduğu 12 sanığın Beylikdüzü davasında ilk duruşma başladı

İmamoğlu'nun aralarında olduğu 12 sanığın Beylikdüzü davasında ilk duruşma başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla yargılanan 12 sanığın davasında ilk duruşma başladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu sanıkların duruşmasında İmamoğlu salonuna getirildi.
Tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 sanığın, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması başladı. İmamoğlu duruşma salonuna getirildi.
Kaynak: İHA
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