Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
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Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasının görülmesine devam edildi

06.07.2026 18:12
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla yargılandığı davada savunma yapan İmamoğlu, sağlık ve moralinin iyi olduğunu belirterek, adaletin milletin vicdanında tecelli edeceğini söyledi. Duruşma ertelendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun lisans diplomasının sahte olduğu iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlanmış, hazırlanan iddianamede İmamoğlu'nun zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. Hazırlanan iddianame kapsamında İmamoğlu'nun yargılanmasına İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda devam edildi. Duruşmada başka suçtan tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Selim İmamoğlu hazır bulundu. Duruşmaya Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel de katıldı.

"Sağlığım, moralim çok iyi"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Ekrem İmamoğlu, "Bugün burada çok ilginç bir gün yaşıyoruz. Bu sabah bir başka duruşma salonuna kısa bir uğradım, sonra buraya geldim. Üç duruşma ile karşı karşıyayım. Benim bütün duruşmalarım bir bütün halinde yorumlanabilir. 20'nin üzerinde dava ile muhatabım. Ceza davası sayısı 15 adet. Bir insan nasıl böyle bir şeye maruz kalabilir çok enteresan. Dünyada böyle bir örneği var mıdır, herhalde yoktur. Ama 'Nasılsın Ekrem?' Vallahi çok iyiyim. Sağlığım, moralim çok iyi. Mücadele beni çok diri tutuyor. 15 davanın içerisinde çok ilginç davalar var mesela 'ahmak' davası. Çok ilginç davalar var. Yeni bir dava var. 'Beylikdüzü makam aracı davası.' Makam aracı davası açıldı hakkımda. İlk defa açıklıyorum. Evet makam aracı olarak kendi aracımı kullandım. Benzinini de ben aldım, bakımını da ben yaptırdım ve benim hakkımda dava açıldı" dedi.

"NATO günlerinde ben buradayım"

Ekrem İmamoğlu, "Ben bütün savunmamı aziz milletime yapıyorum. Beni 86 milyon insanın duyduğuna inanıyorum. Hakkımda hüküm kuracak tek vicdan milletimin vicdanıdır. Milletime konuşuyorum. Son sözü de millet söyleyecek. Adalet mahkeme salonlarında aranan bir hal değildir. Adalet hakimin ağzından çıkacak bir kelime asla değildir. Biz güçlülerin hukukundan yana değiliz. Son nefesime kadar bunun mücadelesini vereceğim. Bugün yalnızca kendim için değil, her vatandaşımın, herkesin hakkını savunmak için mücadelemi veriyorum. Kıymetli ve aziz milletim NATO toplanıyor Ankara'da. Ben bu ülkenin 15 buçuk milyon insanının ön seçiminde oy verdiği cumhurbaşkanı adayıyım. NATO üyeleri buraya geldiği gün yargılanıyorum. Ben buradaki yargı mensuplarının yerinde olmak istemem. Bu NATO günlerinde ben buradayım. Bu millet bugünlere gelene kadar çok acı çekti. Geldiğimiz noktada elimizde sıfır var. Avrupa'da itibarımızın dip yaptığı bir dönemdeyiz" ifadelerini kullandı.

Duruşma, Ekrem İmamoğlu'nun savunmasının ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesine yazı yazılarak, diploma davasının iptal kararının kesinleşip kesinleşmediğine ilişkin bilgi istenmesine hükmedilerek ertelendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Yerel Haberler, İstanbul, Politika, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ekrem İmamoğlu'nun 'sahte diploma' davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

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