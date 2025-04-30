İmamoğlu'nun Giriş Yaptığı Otelin Müdürü ve Güvenlik Müdürü Serbest Bırakıldı

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan otelin müdürü ve güvenlik müdürü, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İmamoğlu'nun giriş yaptığı ve kamerası kapatılan otelin müdürü Sinan Udil ve güvenlik müdürü Osman Gündüz Bora Oğurlu hakkında 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheliler, daha sonra çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. - İSTANBUL