Imran Khan'a Hapis Cezası Protesto Edildi

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Pakistan'da yolsuzluk davasında 14 yıl hapis cezasına çarptırılan eski Başbakan Imran Khan'ın destekçileri düzenledikleri protesto gösterisinde "Imran Khan'ı serbest bırakın" sloganları attı.

Pakistan mahkemesinin bugün yolsuzluk davasında verdiği karar eski Başbakan Imran Khan destekçilerinden tepki gördü. Mahkemenin Imran Khan'ı 14 yıl hapis cezasına çarptırmasının ardından toplanan kalabalık eski başbakanın posterleri ve pankartlarla mahkemenin kararını protesto etti. Eski başbakanın serbest bırakılmasını talep eden göstericiler, "Çok Yaşa Imran Khan", "Bu cezayı kabul etmiyoruz", "Adalete ihtiyacımız var", "Imran Khan'ı serbest bırakın" sloganları attı.

Imran Khan'ın partisi Tehreek-e-Insaf (PTI) tarafından yapılan açıklamada ise, karara "Pakistan tarihinde kara bir gün" ifadeleriyle tepki gösterilirken, Imran Khan ve eşinin mahkum edilmesini kınandı ve karara itiraz edileceği belirtildi.

Karar bugün açıklanmıştı

Pakistan mahkemesi bugün Imran Khan'a başbakan olduğu dönemde siyasi iyilikler karşılığında rüşvet olarak toprak almakla suçlandığı davada 14 yıl, eşi Büşra Khan'a ise 7 yıl hapis cezası verildiğini açıklamıştı. Mahkeme, hapis cezalarının yanı sıra Imran Khan'a 1 milyon rupi, eşine ise 500 bin rupi para cezası verildiğini kaydetmişti. Para cezalarının ödenmemesi durumunda Imran Khan'ın 6 ay, eşi Bibi'nin ise 3 ay daha hapis yatacağı ifade edilmişti. - KARAÇİ