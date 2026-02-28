İncirlik Üssü'ne Soruşturma - Son Dakika
İncirlik Üssü'ne Soruşturma

28.02.2026 15:06
Adana Başsavcılığı, ANKA Haber Ajansı'nın İncirlik Hava Üssü'nden yaptığı canlı yayınla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail ve İran arasında yaşanan gerginliğin ardından İran, Ürdün, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ABD üslerine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği hava saldırılarının ardından bölgedeki stratejik askeri noktalar dikkatle izlenmeye başlandı. Adana'da bulunan ve NATO'nun önemli üslerinden biri olan 10'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı da bu üslerin başında geliyor.

ANKA Haber Ajansı, İncirlik Hava Üssü'nden yaklaşık 1 saat 14 dakika boyunca canlı yayın yapıp üssün görüntülerini paylaştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı İncirlik Hava Üssü'ne ilişkin görüntülerin ANKA Haber Ajansı tarafından canlı yayınlanmasına yönelik resen soruşturma başlattı. - ADANA

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, İncirlik, Savunma, Adana, Son Dakika

