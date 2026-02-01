Suda mahsur kalan aileyi İncirliova Belediyesi ekipleri kurtardı

İncirliova'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yalkıdere Çayı taştı. Çaydan minibüsüyle karşıya geçmeye çalışan Sezai Can ve ailesi, araçlarının suda mahsur kalması sonucu zor anlar yaşadı.

Erbeyli Otoban kenarı mevkiinde çayın içerisinde mahsur kalan 5 kişilik ailenin yardımına İncirliova Belediyesi ekipleri koştu. Olay yerine sevk edilen belediye ekipleri, iş makineleriyle yaptıkları hızlı ve koordineli müdahale sayesinde Can ailesini güvenli bir şekilde kurtardı. Sağ salim kurtarılan aile, özverili çalışmaları dolayısıyla İncirliova Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ekiplerin yağışın ilk anından itibaren sahada olduğunu belirterek, "İncirliova Kaymakamımız İlhan Abay Başkanlığında gerçekleştirdiğimiz AFAD Koordinasyon toplantımızda belirlediğimiz tedbirler doğrultusunda; ilçemizde saat 16.00 itibariyle başlayan sağanak yağışın ilk anlarından itibaren İncirliova Belediyesi ekiplerimiz, Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ ekiplerimiz, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz ve devletimizin ilgili tüm kurumları sahada gerekli tüm müdahaleleri aralıksız şekilde sürdürmektedir. Gece boyunca devam etmesi beklenen yağışlar süresince, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına ekiplerimiz teyakkuz halinde sahada olmaya devam edecektir. Muhtemel olumsuzluklara karşı gerekli tüm tedbirler alınmış olup, hemşehrilerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ediyoruz." dedi. - AYDIN