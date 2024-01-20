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İnebolu'da ağaç devrilmesi sonucu işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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İnebolu'da ağaç devrilmesi sonucu işçi ağır yaralandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde orman kesiminde çalışan Musa Genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Genç'in hayati tehlikesi devam ediyor.

İnebolu\'da ağaç devrilmesi sonucu işçi ağır yaralandı
20.01.2024 - 19:22,
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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen işçi ağır yaralandı.

Olay, İnebolu ilçesine bağlı Özlüce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, orman kesiminde çalışan Musa Genç, kestiği ağacın üzerine devrilmesi neticesinde ağır yaralandı. İş arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan orman işçisi Musa Genç, buradaki ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kastamonu'da yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Genç'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa İnebolu'da ağaç devrilmesi sonucu işçi ağır yaralandı - Son Dakika


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