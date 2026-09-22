İnebolu'da bıldırcın sesi taklidiyle avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi - Son Dakika
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İnebolu'da bıldırcın sesi taklidiyle avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi

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İnebolu\'da bıldırcın sesi taklidiyle avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi
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Kastamonu İnebolu'da elektronik ses cihazı ve aydınlatmayla gece kaçak bıldırcın avlayan 3 kişiye DKMP ekiplerince toplam 622 bin 791 TL ceza uygulandı. Araçtaki karton kutularda bulunan 117 bıldırcın doğaya salındı, çok sayıda av malzemesi ele geçirildi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde elektronik cihazlarla kaçak bıldırcın avlayan 3 kişiye toplam 622 bin 791 TL cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen 117 bıldırcın ise doğaya salındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü (DKMP) ekiplerince İnebolu ilçesinde orman içinde açıklık alana kurdukları elektronik ses cihazı ve aydınlatma sistemleriyle bıldırcın avlayan kişilere yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerin gerçekleştirdiği denetimler ve baskında bıldırcın sesini taklit eden elektronik cihazlarla gece avlanan 3 kişi yakalandı. Yapılan kontrollerde araç içerisindeki karton kutularda 117 bıldırcın ile avda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Kaçak avlandığı tespit edilen 3 kişiye toplam 622 bin 791 lira cezai işlem uygulandı. Ele geçirilen bıldırcınlar ise yeniden doğaya salındı.

Kaynak: İHA
Hayvan HaklarıKastamonu3. SayfaİneboluGüncelÇevreDoğaSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: İnebolu'da bıldırcın sesi taklidiyle avlanan 3 kişiye 622 bin 791 lira ceza kesildi - Son Dakika
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