İnebolu\'da Kaza: 3 Yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde otomobilin direğe çarpması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Kuzluk köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muzaffer B. yönetimindeki 81 BV 377 plakalı Kia marka otomobil virajı alamayarak elektrik diğerine çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Emine B. ve Fatma B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta bulunan vatandaşların bayram tatili için köye geldikleri öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU