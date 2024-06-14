İnebolu'da Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğünün uyarılarının ardından akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte şimşek çakması meydana geldi. İnebolu Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Gemiciler Şefliğinde Devrekani yolu üzerinde ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın ihbarının ardından İnebolu Orman İşletme Müdürü Azmi Şenel'in koordinatörlüğünde İşletme Şefleri Ahmet Ayman, Hüseyin Kaplan, 5 orman muhafaza memuru ile 10 orman yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Ayrıca söndürme çalışmalarına 2 arazöz ve 2 ilk müdahale aracı da katıldı. Ekiplerin kısa sürede müdahalesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında bin metrekarelik alanda zarar oluştuğu tespit edildi. - KASTAMONU