İnebolu'daki yangında 11 ev yandı, Kaymakamlık yardım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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İnebolu'daki yangında 11 ev yandı, Kaymakamlık yardım çalışmalarını sürdürüyor

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İnebolu\'daki yangında 11 ev yandı, Kaymakamlık yardım çalışmalarını sürdürüyor
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İnebolu Deresökü'nde ahşap bir evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 11 evin yanmasına neden oldu. Kaymakamlık, yangının sobadan kaynaklandığının değerlendirildiğini, can ve hayvan kaybı olmadığını, afetzedeler için barınma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesine 11 evin yandığı yangınla ilgili İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, vatandaşların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için tüm kurumların aralıksız çalıştığı belirtildi.

Olay, sabah saatlerinde İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemal Tufan'a ait 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, diğer evlere de sıçradı. Ekipler tarafından güçlükle kontrol altına alınabilen yangında 11 ev yandı. Yangında samanlık, ahır, ağıl ve fırın gibi yapılar da küle döndü. Ayrıca köy mezarlığında bulunan bazı mezarlar da zarar gördü.

Yangınla ilgili İnebolu Kaymakamlığından yapılan açıklamada, "23 Eylül 2026 tarihinde saat 05.15 sıralarında, ilçemiz Deresökü Köyü'nde bir vatandaşımıza ait ahşap evde, sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından ilgili ekiplerimiz hızla bölgeye sevk edilmiştir.80 kilometre/saate ulaşan şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangından toplam 10 ev etkilenmiştir. AFAD, Jandarma, belediye itfaiyeleri, Orman teşkilatı ve İl Özel İdaresi ekiplerimizin 27 araç ve 64 personelle yürüttüğü yoğun müdahale sonucunda yangın kontrol altına alınmış; şiddetli rüzgara rağmen yangının ormanlık alana sıçraması önlenmiştir. Yangında can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiş, herhangi bir hayvan kaybı da yaşanmamıştır. Köyün yangından etkilenmeyen bölümlerine yeniden elektrik verilmiştir" denildi.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm planlamaların yapıldığını belirtildiği açıklamada, "Yangından etkilenen vatandaşlarımızın beslenme ve barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ilgili kurumlarımız tarafından gerekli çalışmalar başlatılmıştır. Bu kapsamda bölgeye 10 adet konteyner sevkiyatına başlanmış, köyde bulunan iki lojmanın da vatandaşlarımızın evleri yeniden yapılıncaya kadar geçici barınma amacıyla tahsis edilmesi planlanmıştır. İhtiyaç halinde kullanılmak üzere İnebolu Öğretmenevinde 5 oda ayrılmıştır. Türk Kızılay tarafından bölgeye gönderilen sıcak ikram aracıyla vatandaşlarımıza ikram hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, ihtiyaç ve talep oluşması halinde hayvanların barınması amacıyla hayvan çadırı gönderilmesi planlanmıştır. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; zorlu hava şartlarında yangının kontrol altına alınması için özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarımızın koordinasyonu içerisinde aralıksız olarak sürdürülmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
KaymakamlıkDoğal AfetAcil Durum3. SayfaGüncelSon Dakika

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