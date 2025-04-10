İnegöl Belediyesi'nden Polis Haftası'na Anlamlı Destek

İnegöl Belediyesi'nden 'Polis Haftasına' anlamlı sürpriz

BURSA - İnegöl Belediyesi, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla hayata geçirdiği sürpriz etkinlikle gönülleri ısıttı. Görev başındaki polis memurlarına yönelik hazırlanan sıcak ikramlar ve ziyaretlerle, teşkilata moral desteği sunuldu.

Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası çerçevesinde, İnegöl Belediyesi anlamlı bir çalışmaya imza attı. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak amacıyla, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı nöbet tutan polis memurlarına ikramda bulunuldu. İnegöl Belediyesi'ne bağlı Gastro Kafe'de titizlikle hazırlanan sıcak kahve ve taze pastalar, belediye personelleri tarafından görev başındaki polis memurlarına ulaştırıldı. Şehir genelinde farklı noktalarda görev yapan ekipler bir bir ziyaret edilerek ikramlar takdim edildi.

Polisimiz her zaman yanımızda, biz de onların yanındayız

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban bu anlamlı günle ilgili yaptığı açıklamada Türk Polis Teşkilatı'nın toplumun huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu belirterek, Polis Haftası'nın önemine dikkat çekti. Başkan Taban yaptığı açıklamada, "Türk Polis Teşkilatımızın 180. yıl dönümünü kutladığımız bu özel haftada, görev başındaki polislerimize küçük ama anlamlı bir sürpriz yapmak istedik. Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz, bayram seyran demeden çalışan polislerimize ne yapsak az. Bugün onların yanlarında olduğumuzu hissettirmek ve moral vermek istedik. Rabbim hepsini korusun, kolaylıklar versin." dedi. Başkan Taban ayrıca polis teşkilatının sadece güvenliği sağlamakla kalmadığını, aynı zamanda toplumla iç içe olan yapısıyla önemli bir sosyal görev de üstlendiğini ifade etti. Sürpriz ikramlarla karşılaşan görevli polis memurları da yapılan jest karşısında büyük mutluluk yaşadı. Ziyaret sırasında teşekkürlerini ileten polisler, vatandaşlardan ve yerel yönetimlerden gelen bu tür moral desteklerinin, motivasyon açısından son derece değerli olduğunu belirtti.