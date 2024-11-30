İnegöl'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

İnegöl\'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı

İnegöl Jandarma, 7 Afganistan ve 4 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı, 11 kişi sınır dışı edilecek.

30.11.2024 14:24
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İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye kaçak yollarla giren 7 Afganistan ve 4 Suriye uyruklu şahsı yakaladı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri İnegöl'e bağlı kırsal Hamzabey Mahallesi'nde bir evde ülkeye kaçak yollarla giren Afganistan uyruklu şahısların olduğunu tespit etti. 7 Afgan yapılan arama sonucu yakalanarak gözaltına alındı. İnegöl'ün kırsal Çeltikçi Mahallesi'nde ise 4 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.

11 şahıs da sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de 11 Kaçak Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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