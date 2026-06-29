Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda üzerine kaynar çay dökülen 3 yaşındaki çocuk yaralandı.
Olay Akhisar Mahallesi'ndeki bir evde meydana geldi. 3 yaşındaki Alparslan Ç., masa üzerindeki sıcak çay dolu bardağa dokununca, bardaktaki sıcak çay üzerine döküldü. Acılar içinde ağlayan çocuk, ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede yapılan ilk muayenede vücudunda ikinci derece yanıklar oluştuğu tespit edilen Alparslan Ç., acil serviste tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA
Son Dakika › 3. Sayfa › İnegöl'de 3 Yaşındaki Çocuğa Kaynar Çay Döküldü - Son Dakika
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