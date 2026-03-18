İnegöl\'de Abartı Egzozlu Motosiklet Sürücüsüne 58 Bin TL Ceza

Bursa'nın İnegöl ilçesinde abartı egzoz kullanan ve ehliyetsiz olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne toplam 58 bin 500 lira ceza kesildi. Motosiklet ise 30 gün trafikten men edildi. Hiç yakalanmayacağını zannedip dolaşan sürücü cezayı yiyince, "İşe gidiyordum yakalandım. Abartı egzozlu gezmeyin yakalarlar. Devlet yakaladı bizi" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, abartı egzoz kullandığı tespit edilen 16 BUV plakalı motosikleti takibe aldı. Ekipler, Akhisar Mahallesi'nde motosikleti durdurarak inceleme yaptı.

Yapılan kontrollerde sürücü Y.A.'ya (17) abartı egzoz kullanmaktan 16 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL ve kask takmamaktan 2 bin 500 TL olmak üzere toplam 58 bin 500 TL idari para cezası kesildi. Motosiklet ise 30 gün süreyle trafikten men edilerek çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Motosikletin fotoğrafını çekti

Öte yandan motosikleti çekiciye yüklenirken sürücünün cep telefonu ile fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Ceza sonrası konuşan sürücü, "İşe gidiyordum yakalandım. Abartı egzozlu gezmeyin yakalarlar. Devlet yakaladı bizi" dedi. - BURSA