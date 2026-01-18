Bursa İtfaiyesi\'nden yangına hızlı müdahale

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında mahsur kalan bir kişi, Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın, saat 18.30 sıralarında İnegöl ilçesi Baykoca Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, binada mahsur kalan bir kişiyi kısa sürede kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucu daire kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BURSA