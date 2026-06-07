İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

İnegöl\'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
07.06.2026 11:54
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Huzur Mahallesi 160. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen kişi, 23 yaşındaki Ömer M.'yi sağ bacağından bıçakla yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İnegöl'de Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika

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