İnegöl'de Çevreye Duyarlılık: Zabıta Gençlerden Çekirdek Kabuklarını Toplattı

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Zabıta ekipleri çekirdek çitleyip çöpünü yere atan gençlere çekirdek kabuklarını temizletti

İnegöl'de çevreye kirletenlere geçit yok

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bankta park çekirdek çitleyip çöpünü yere atan gençler, kameraya takılınca karşılarında ekipleri gördü. Ceza yememek isteyen gençler, yere attıkları çekirdek kabukları tek tek topladı.

Bursa'nın İnegöl içesinde çevreye kirletenlere yönelik cezai işlem uygulanmaya devam ediyor. Kameralar başında 24 saat teyakkuzda olan belediye çalışanları, bir gurup gencin parkta çekirdek çitlediklerini ve çekirdek kabuklarını yere attığını fark edince, olay yerine zabıta ekibi sevk edildi. Ekipleri karşısında gören gençler kısa süreli şok yaşarken, ceza yemek istemeyen arkadaş gurubu yere attıkları çekirdek kabukları topladığı anlar kameraya yansıdı. O anları İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, "Nasıl başladı ' Nasıl bitti ' 7/24 kameralarla takipteyiz. İnegölümüzü kirletenleri takip etmeye, uyarmaya ve ceza yazmaya devam edeceğiz" notuyla sosyal medya hesabında paylaştı.