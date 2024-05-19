İnegöl'de eski eşini bıçaklayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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İnegöl'de eski eşini bıçaklayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İnegöl\'de eski eşini bıçaklayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayda yaralanan kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

19.05.2024 17:43
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak kaçan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Turgutalp Mahallesi Malazgirt Caddesi üzerinde meydana geldi. Evine giden Sevda Ç. (30), apartmanın önünde bekleyen 2023 yılında ayrıldığı eşi Sezgin A. ile karşılaştı. Konuşma sırasında Sezgin A., eski eşine tekrar bir araya gelme teklifinde bulundu. Ret cevabını alınca öfkelenen Sezgin A., eski eşini bacağından yaralayıp kaçtı. Kanlar içinde kalan kadın olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Düğün organizasyonlarında DJ'lik ve solistlik yaptığı öğrenilen kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şahsı kısa sürede yakaladı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Sezgin A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, Aile İçi Şiddet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de eski eşini bıçaklayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İnegöl'de eski eşini bıçaklayan şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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