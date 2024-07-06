İnegöl'de fabrika çatısından düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika
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İnegöl'de fabrika çatısından düşen işçi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı. Olayın ardından yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

06.07.2024 22:10
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısından düşen işçi ağır yaralandı.

Olay, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Cerrah Mahallesi sanayi bölgesindeki bir fabrikanın çatısında meydana geldi. Taşeron işletmesi çalışanı Osman T.(38), çıktığı fabrikanın çatısından düşerek ağır yaralandı. Yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen genç işçiyi gören mesai arkadaşları durumu 112'ye haber verdi. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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