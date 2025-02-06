İnegöl'de Fidye İsteyen Şahsa Yakalama Kararı - Son Dakika
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İnegöl'de Fidye İsteyen Şahsa Yakalama Kararı

İnegöl\'de Fidye İsteyen Şahsa Yakalama Kararı

İnegöl'de alıkoyulan gencin annesinden fidye isteyen şüphelilerden biri için yakalama kararı çıkarıldı.

06.02.2025 12:09
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alıkoydukları gencin annesinden 30 bin TL fidye isteyen ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 şahıstan biri için savcılık tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, 2 Şubat gecesi saat 00.00 sıralarında İnegöl'de Arda B. (20), Arda K. (20) ve Alihan T. (21), korkuttukları Mert A.'yı (20) zorla alıkoyup Süleymaniye Mahallesi'ndeki eve götürdü. Şüpheliler, gençten 30 bin TL para istediler. Şahıslar, parasının olmadığını söylemesi üzerine mağduru yumruk ve tekmelerle darp ettiler. Şüpheliler, alıkoydukları gencin annesi Pervin A.'yı telefonla arayarak, oğlunun kendilerine 30 bin TL borcunun olduğunu söyleyip, parayı getirmesini istediler. Kadın, oğlunu serbest bırakmamaları halinde polise haber vereceğini söyledi. Bunun üzerine şahıslar, alıkoydukları genci serbest bıraktılar.

Evine giden genç, annesiyle birlikte polise şahıslardan şikayetçi oldu. Harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahısları saklandıkları evde kıskıvrak yakaladı. Yağma ve alıkoyma suçlarından farklı sabıkaları da olan 3 şahıs, sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüphelilerden Arda B. yeniden gözaltına alındı. Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahsa ikinci kez çıktığı mahkeme tarafından bu kez ev hapsi verildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Fidye İsteyen Şahsa Yakalama Kararı - Son Dakika

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