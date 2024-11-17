Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kolunu makineye kaptıran genç işçi yaralandı.
Olay; Mahmudiye Mahallesi 22. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren mobilya imalathanesinde meydana geldi. Salih O.(22) zımpara makinesine sol kolunu kaptırdı. Yaralı gencin imdadına işçiler yetişti. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Son Dakika › 3.Sayfa › İnegöl'de Genç İşçi Makineye Kolunu Kaptırdı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?