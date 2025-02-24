İnegöl\'de Jandarmaya Çarpan Sürücü Tutuklandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personeline çarpan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu ancak sürücü kaçtı. Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan kovalamacada durdurulan araçtaki şüpheli, gaza basarak jandarma astsubay R.K.'ye çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sonucu Abdullah K. (20) yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA