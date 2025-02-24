İnegöl'de Jandarmaya Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika
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İnegöl'de Jandarmaya Çarpan Sürücü Tutuklandı

İnegöl\'de Jandarmaya Çarpan Sürücü Tutuklandı

Bursa İnegöl'de 'dur' ihtarına uymayan sürücü jandarmaya çarparak kaçtı, ardından yakalandı.

24.02.2025 17:17
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personeline çarpan şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir aracın sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu ancak sürücü kaçtı. Süleymaniye Mahallesi'nde yaşanan kovalamacada durdurulan araçtaki şüpheli, gaza basarak jandarma astsubay R.K.'ye çarpıp kaçtı. Polis ekiplerinin de katıldığı kovalamaca sonucu Abdullah K. (20) yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de Jandarmaya Çarpan Sürücü Tutuklandı - Son Dakika

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