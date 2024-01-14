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İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: 2'si kadın 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: 2'si kadın 9 kişi yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir fabrikadan yüklenen suntaları Arnavutluk'a götüren bir tırın dorsesinde yapılan kontrolde, 2'si kadın 9 kaçak göçmen yakalandı. Tır sürücüsü, dorsesindeki sesleri duyarak polise haber verdi. Yakalanan kaçak göçmenlerin işlemleri Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

İnegöl\'de kaçak göçmen operasyonu: 2\'si kadın 9 kişi yakalandı
14.01.2024 - 21:30,
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Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götüren tırın dorsesinde 2'si kadın 9 kaçak göçmen yakalandı.

İnegöl'deki bir fabrikadan yüklediği suntaları Arnavutluk'a götürmek için yola çıkan Arnavut uyruklu Rama X. (40), AF R 355 plakalı tırın dorsesinden seslerin geldiğini fark etti. Aracın dorsesine bakan sürücü, bazı şahıslar görünce hırsız zannederek polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, tırın dorsesinde suntalar arasında saklanan 2'si kadın 9 Suriye uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenlerin tıra sürücüden habersiz bindikleri öğrenildi. Tır sürücüsü şahıslardan şikayetçi oldu. Yakalanan kaçak göçmenlerin işlemlerinin ardından Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekleri öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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İnegöl, Bursa, Güvenlik, Göçmenler, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: 2'si kadın 9 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnegöl'de kaçak göçmen operasyonu: 2'si kadın 9 kişi yakalandı - Son Dakika
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